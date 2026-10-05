Surtaxe pour les Canadiens

Les propriétaires canadiens d'un condo ou d'une maison en Floride pourraient voir leurs coûts exploser. Afin d'abolir la taxe foncière municipale pour ses résidents, le gouverneur républicain Ron DeSantis envisage de surtaxer les propriétaires étrangers, ciblant directement les nombreux Canadiens et snowbirds qui possèdent un bien dans l'État.

Écoutez le journaliste sportif et propriétaire d'un condo en Floride, Jeremy Filosa, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.