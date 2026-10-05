Surtaxe pour les Canadiens

Les propriétaires canadiens d'un condo ou d'une maison en Floride pourraient voir leurs coûts exploser. Afin d'abolir la taxe foncière municipale pour ses résidents, le gouverneur républicain Ron DeSantis envisage de surtaxer les propriétaires étrangers, ciblant directement les nombreux Canadiens et snowbirds qui possèdent un bien dans l'État.
Écoutez le journaliste sportif et propriétaire d'un condo en Floride, Jeremy Filosa, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Le plan, c'était d'augmenter de 5% annuellement, pas juste une fois, annuellement, les taxes foncières des gens qui sont des "snowbirds" [...] Alors il y a peut-être des gens qui vont se retrouver avec des petites surprises [...] C'est la goutte qui fait déborder le vase.»
Déjà confrontés à l'explosion des frais de condo, de l'assurance habitation et de la hausse des cotisations spéciales depuis quelques années, plusieurs propriétaires canadiens envisagent désormais de vendre leur bien immobilier pour se tourner vers d'autres destinations, comme le Mexique ou la République dominicaine.