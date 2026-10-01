Santé et sécurité au travail

Dès jeudi, les employeurs québécois ont l'obligation légale de se conformer aux nouvelles mesures de la loi 27. Celle-ci vise à responsabiliser les entreprises en matière de prévention des risques liés à la santé mentale et à l'épuisement professionnel de leurs employés, et non plus uniquement face aux risques physiques.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il critique vivement ces nouvelles obligations qu'il qualifie de «maternage» bureaucratique, estimant qu'elles imposent un fardeau administratif irréaliste aux petites entreprises.

À l'inverse, l'animatrice Marie-Eve Tremblay souligne l'importance de prévenir le «burnout» et la détresse psychologique chez les travailleurs.

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