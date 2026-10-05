Judiciaire

Un présumé trafiquant d'armes et de drogue, arrêté en possession de cinq kilos de cocaïne, tente d'obtenir un arrêt des procédures en invoquant une violation de ses droits constitutionnels.

L'accusé, qui s'était illustré dans le passé pour avoir sauvagement tabassé un policier de Montréal dans une station balnéaire du Mexique, prétend cette fois avoir été victime d'une vendetta policière et de méthodes abusives lors de son arrestation.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez dans ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.