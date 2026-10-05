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Courriels provenant des écoles

Surcharge numérique: les parents croulent sous les courriels scolaires

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 5 octobre 2026 11:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Surcharge numérique: les parents croulent sous les courriels scolaires
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un mois après la rentrée scolaire, de nombreux parents se disent dépassés par la multiplication des plateformes numériques, des applications et des courriels provenant des écoles, des garderies et des services de transport.

Entre les avis de retard d'autobus, les avis de devoirs, les factures de service de garde et les notifications diverses, la gestion des communications scolaires est devenue une véritable source de charge mentale au quotidien.

Écoutez la chroniqueuse à La Presse, Marie-Eve Fournier, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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