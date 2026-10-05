Un mois après la rentrée scolaire, de nombreux parents se disent dépassés par la multiplication des plateformes numériques, des applications et des courriels provenant des écoles, des garderies et des services de transport.

Entre les avis de retard d'autobus, les avis de devoirs, les factures de service de garde et les notifications diverses, la gestion des communications scolaires est devenue une véritable source de charge mentale au quotidien.

Écoutez la chroniqueuse à La Presse, Marie-Eve Fournier, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.