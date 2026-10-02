Accusation de viol collectif à Cornell

L'affaire d'agression sexuelle collective secouant l'université Cornell et la récurrence des féminicides au Québec sont les sujets du Boys Club.
L'inaction masculine, la culture du déni et les dérives liées à la consommation d'alcool dans les arénas, il y a de quoi plaider pour une véritable transformation de l'éducation des jeunes garçons...
Écoutez Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, et Meeker Guerrier, journaliste sportif et chroniqueur, vendredi au Boys Club avec Marie-Eve Tremblay.
«Osti que je suis tanné... Osti que je suis tanné que ces histoires-là arrivent! Et surtout, je suis tanné de la réaction des gars en ligne.»
«L'éducation sexuelle est nécessaire... il faut absolument la faire. Mais il faut aussi faire une éducation sociale sur les dynamiques de pouvoir.»