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Accusation de viol collectif à Cornell

«Osti que je suis tanné que ces histoires-là arrivent!» -Jonathan Roberge

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 octobre 2026 12:09

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

«Osti que je suis tanné que ces histoires-là arrivent!» -Jonathan Roberge
Le Boys club / Cogeco Média

L'affaire d'agression sexuelle collective secouant l'université Cornell et la récurrence des féminicides au Québec sont les sujets du Boys Club.

L'inaction masculine, la culture du déni et les dérives liées à la consommation d'alcool dans les arénas, il y a de quoi plaider pour une véritable transformation de l'éducation des jeunes garçons... 

Écoutez Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, et Meeker Guerrier, journaliste sportif et chroniqueur, vendredi au Boys Club avec Marie-Eve Tremblay. 

«Osti que je suis tanné... Osti que je suis tanné que ces histoires-là arrivent! Et surtout, je suis tanné de la réaction des gars en ligne.» 

Jonathan Roberge

«L'éducation sexuelle est nécessaire... il faut absolument la faire. Mais il faut aussi faire une éducation sociale sur les dynamiques de pouvoir.»

Meeker Guerrier

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