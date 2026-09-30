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Division lors de la campagne

«Le drapeau du Québec ne devrait pas faire controverse»

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 30 septembre 2026 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le drapeau du Québec ne devrait pas faire controverse»
Le drapeau québécois / Adobe Stock

La campagne électorale a été marquée par la diminution des affiches partisanes chez les électeurs, motivée par la peur et la crainte du vandalisme.

La division politique a atteint un tel niveau que même le drapeau du Québec semble attirer des commentaires et sous-entendre une affiliation politique.

Écoutez le stratège en communication Louis Aucoin analyser la fin de la campagne électorale, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il commente aussi les éléments qui ont marqué les derniers jours, notamment le scandale d’ingérence qui pourrait, selon les sondages, coûter à la CAQ l’ensemble de ses sièges le 5 octobre prochain.

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