Division lors de la campagne

La campagne électorale a été marquée par la diminution des affiches partisanes chez les électeurs, motivée par la peur et la crainte du vandalisme.

La division politique a atteint un tel niveau que même le drapeau du Québec semble attirer des commentaires et sous-entendre une affiliation politique.

Écoutez le stratège en communication Louis Aucoin analyser la fin de la campagne électorale, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il commente aussi les éléments qui ont marqué les derniers jours, notamment le scandale d’ingérence qui pourrait, selon les sondages, coûter à la CAQ l’ensemble de ses sièges le 5 octobre prochain.