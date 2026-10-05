Élections 2026

La journée du scrutin s'avère extrêmement chargée et frénétique pour les chefs de partis et leurs équipes.

Entre les opérations et stratégies pour faire sortir le vote sur le terrain et l'ambiance fébrile dans les quartiers généraux, les états-majors politiques carburent à l'adrénaline.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.