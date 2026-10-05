À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la 44e élection générale du Québec qui se conclut lundi après six semaines de campagne.

Malgré un choix politique vaste allant de Québec solidaire au Parti conservateur, les sondages placent le Parti québécois en tête, bien qu'un gouvernement majoritaire élu avec seulement 30% des voix poserait une distorsion inédite dans le système uninominal à un tour.

Écoutez Patrick Lagacé rappeler l'importance de participer au scrutin à l'occasion de son Tour d'horizon de l'actualité.

Il souligne le travail des milliers de travailleurs d'élections et passe en revue les règles pratiques du vote, de l'horaire des bureaux aux pièces d'identité requises.

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