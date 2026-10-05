Histoire du quotidien le Soleil

Courir un marathon représente déjà un véritable exploit physique, mais courir 470 km en seulement huit jours relève de l'extraordinaire.

C'est le défi remarquable que se lance Véronique Dumont, 44 ans, afin de rendre hommage à sa mère décédée d'un cancer de l'utérus il y a une dizaine d'années.

Pour elle, la course à pied est devenue au fil du temps un exutoire et un chemin vers la guérison. Elle s'élancera ainsi de Longueuil pour rallier Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la région d'origine de sa mère, au rythme de 60 km quotidiens et de 1470 mètres de dénivelé.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque lundi à Lagacé le matin.