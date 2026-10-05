Jour d'élection au Québec

Après six semaines de campagne électorale, le grand jour est enfin arrivé pour les électeurs québécois.
Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Le chroniqueur politique pose son regard sur les enjeux de cette élection historique et sur l'importance cruciale de la mobilisation des électeurs.
«Les campagnes électorales, c'est le moment oui de juger les parties, mais c'est le moment aussi de juger le caractère du chef»
Au-delà des programmes d'idées présentés par les différentes formations, c'est souvent la capacité à faire sortir le vote qui détermine l'issue du scrutin.
Avec des conditions météorologiques défavorables dans plusieurs régions, le travail de terrain des militants s'avérera déterminant pour inciter les citoyens à se rendre aux urnes.