Ver d'oreille numérique

Une simple commande chantée dans un Starbucks est en train de devenir un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. La chanteuse québécoise Isabelle Arbour a fait sensation en chantant sa commande de latté à la citrouille.

La vidéo cumule près d'un million de vues et génère de nombreuses parodies ainsi que des opportunités d'affaires.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur cette tendance qui déferle sur le Web.

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