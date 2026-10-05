 Aller au contenu
Trilogie autobiographique

«L'Adolescence est une jumbo all-dressed»: le 20e livre de Christian Tétreault

par 98.5

0:00
15:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 octobre 2026 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«L'Adolescence est une jumbo all-dressed»: le 20e livre de Christian Tétreault
Christian Tétreault / Cogeco Média

Auteur prolifique et voix incontournable des ondes radio, Christian Tétreault fait son retour en studio pour présenter son 20ᵉ livre, intitulé L'adolescence est une Jumbo All-Dressed. Après avoir exploré son enfance, l'écrivain aborde cette fois-ci la période tumultueuse de son passage au Collège Laval, pensionnaire à la fin des années 1960.

Vous aimerez aussi

La chanteuse Sass Jordan est décédée à l'âge de 63 ans
Signé Lévesque
La chanteuse Sass Jordan est décédée à l'âge de 63 ans
0:00
5:00
Rubber Soul des Beatles: une version rematricée de cet album iconique
Le Québec maintenant
Rubber Soul des Beatles: une version rematricée de cet album iconique
0:00
7:20
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Soirée électorale: «On va être partout» -Philippe Cantin
Rattrapage
44e élection générale du Québec
Soirée électorale: «On va être partout» -Philippe Cantin
Élection générale: «Un rôle essentiel de la démocratie» -Frédéric Labelle
Rattrapage
Jour de scrutin
Élection générale: «Un rôle essentiel de la démocratie» -Frédéric Labelle
Digger: «Il aurait fallu qu'on fignole un peu»
Rattrapage
Nouveau film mettant en vedette Tom Cruise
Digger: «Il aurait fallu qu'on fignole un peu»
Décès de son père: l'histoire horrible d'Andrei Kuzmenko
Rattrapage
En marge du match contre les Canadiens
Décès de son père: l'histoire horrible d'Andrei Kuzmenko
«On utilise les ressources de la cour pour des niaiseries» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Judiciaire
«On utilise les ressources de la cour pour des niaiseries» -Luc Ferrandez
Un parcours colossal de 470 km pour surmonter le deuil de sa mère
Rattrapage
Histoire du quotidien le Soleil
Un parcours colossal de 470 km pour surmonter le deuil de sa mère
Floride: «C'est la goutte qui fait déborder le vase» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Surtaxe pour les Canadiens
Floride: «C'est la goutte qui fait déborder le vase» -Jeremy Filosa
Brésil: la poussée surprise de l'extrême droite avec Flavio Bolsonaro
Rattrapage
Élection présidentielle
Brésil: la poussée surprise de l'extrême droite avec Flavio Bolsonaro
Dépôts sauvages de déchets: «Ils jouent à la cachette» -Guillaume Tremblay
Rattrapage
Enquête journalistique du Journal de Montréal
Dépôts sauvages de déchets: «Ils jouent à la cachette» -Guillaume Tremblay
Les Québécois aux urnes: «Je m'attends à une boîte à surprise»
Rattrapage
Élections 2026
Les Québécois aux urnes: «Je m'attends à une boîte à surprise»
Injustice salariale pour les nouvelles infirmières praticiennes spécialisées
Rattrapage
Problème à Santé Québec
Injustice salariale pour les nouvelles infirmières praticiennes spécialisées
«Un Québec qui est déçu de la qualité de ses services publics» -Maxime Bergeron
Rattrapage
4200 km sur les routes de la province
«Un Québec qui est déçu de la qualité de ses services publics» -Maxime Bergeron
Pourquoi Starbucks est-il en perte de vitesse?
Rattrapage
Leur café attire moins les foules
Pourquoi Starbucks est-il en perte de vitesse?
«C'est le moment aussi de juger le caractère du chef» -Mathieu Boivin
Rattrapage
Jour d'élection au Québec
«C'est le moment aussi de juger le caractère du chef» -Mathieu Boivin