L'organisation des Alouettes de Montréal offre des leçons de français à ses joueurs anglophones après les réunions d'équipe.

Cette initiative ludique permet de resserrer les liens du groupe et de rapprocher les athlètes de leurs partisans québécois.

D'autres organisations sportives locales, comme les Canadiens de Montréal, pourraient s'inspirer de cette démarche...

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la situation, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés