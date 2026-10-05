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Spécial «qui se mange tout cru» | L’énigme du lundi 5 octobre

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 octobre 2026 06:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «qui se mange tout cru» | L’énigme du lundi 5 octobre
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Écoutez l’énigme du lundi 5 octobre à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de vendredi: «Isoloir»

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