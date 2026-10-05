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Enquête journalistique du Journal de Montréal

Dépôts sauvages de déchets: «Ils jouent à la cachette» -Guillaume Tremblay

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 octobre 2026 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dépôts sauvages de déchets: «Ils jouent à la cachette» -Guillaume Tremblay
Dépôts sauvages de déchets: «Ils jouent à la cachette» -Guillaume Tremblay / Adobe Stock

Une récente enquête journalistique du Journal de Montréal a mis au jour des dizaines de dépôts illégaux de sol contaminé et de déchets de construction dans la couronne nord, souvent à l'insu des municipalités et des propriétaires de terrains concernés. À Mascouche seulement, ce sont 35 sites qui ont été répertoriés.

Écoutez le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ils sont bons pour trouver des sites bien cachés [...] Vous allez comprendre qu'ils jouent à la cachette avec ces dépôts-là, malheureusement [...] Ça prend un peu plus de mordant sur la loi québécoise au niveau de l'environnement»

Guillaume Tremblay

Face à ces pratiques clandestines qui menacent directement l'environnement et les nappes phréatiques, le président de l'UMQ appelle à une sévérité accrue de la part du ministère de l'Environnement.

Il réclame des sanctions plus dissuasives pour contrer les récidivistes et invite la population à signaler immédiatement tout site illégal à leur municipalité.

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