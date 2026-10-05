Une récente enquête journalistique du Journal de Montréal a mis au jour des dizaines de dépôts illégaux de sol contaminé et de déchets de construction dans la couronne nord, souvent à l'insu des municipalités et des propriétaires de terrains concernés. À Mascouche seulement, ce sont 35 sites qui ont été répertoriés.

Écoutez le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.