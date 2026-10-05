Une interprétation qui fait le tour du Web

L'interprétation manquée du Ô Canada lors d'un match amical entre le Canada et le Pérou au Stade Saputo fait le tour du Web.

La chanteuse, dont l'identité demeure inconnue, a littéralement détruit les paroles et la mélodie avant de quitter le terrain, forçant l'organisation à faire jouer la version instrumentale.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le malaise a été accentué par de fausses informations circulant à l'international. Certains médias et intelligences artificielles ont faussement attribué cette prestation ratée à la chanteuse Alessia Cara, qui a dû rectifier les faits sur ses réseaux sociaux.