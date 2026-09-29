2,7 milliards $ par an pendant 10 ans

L’administration montréalaise prévient la population: il faudra patienter pour voir la fin des chantiers majeurs, alors que la réfection des infrastructures d'eau nécessite 2,7 milliards $ par an sur dix ans.

Malgré l'utilisation de nouvelles technologies et de drones pour optimiser les chantiers, les Montréalais devront composer avec la présence des cônes orange encore au moins quatre à dix ans.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de Montréal, expliquer le tout, mardi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.