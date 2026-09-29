 Aller au contenu
2,7 milliards $ par an pendant 10 ans

Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau

par 98.5

0:00
13:17

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2026 12:33

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau
Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, explique que la métropole doit investir 2,7 milliards de dollars par an pendant dix ans pour rénover ses infrastructures d’eau, d’aqueduc et d’égout, mais ne dispose pas des fonds nécessaires et dépend de l’aide gouvernementale. / Adobe Stock

L’administration montréalaise prévient la population: il faudra patienter pour voir la fin des chantiers majeurs, alors que la réfection des infrastructures d'eau nécessite 2,7 milliards $ par an sur dix ans. 

Malgré l'utilisation de nouvelles technologies et de drones pour optimiser les chantiers, les Montréalais devront composer avec la présence des cônes orange encore au moins quatre à dix ans.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de Montréal, expliquer le tout, mardi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Vous aimerez aussi

Le projet minier La Loutre continue, mais la Petite Nation s'oppose à 95%
La commission
Le projet minier La Loutre continue, mais la Petite Nation s'oppose à 95%
0:00
9:15
«Sans la pression, sans les menaces de mort»: la nouvelle vie de Valérie Plante
Lagacé le matin
«Sans la pression, sans les menaces de mort»: la nouvelle vie de Valérie Plante
0:00
15:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Rattrapage
Élections 2026
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Rattrapage
Coût de la vie
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
Rattrapage
Élections 2026
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Rattrapage
Trois idées démantelées par la science
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier match mardi soir à Toronto
Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Rattrapage
Les chefs sous pression à L'approche du scrutin
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
Rattrapage
Faut-il croire les prix minimaux annoncés?
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Rattrapage
Édito de Luc Ferrandez
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Rattrapage
Négociations avec les États-Unis
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Rattrapage
Grande annonce de Mark Carney
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Rattrapage
Les Québécois aux urnes le 5 octobre
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ
Rattrapage
Montée de la droite en politique
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ
«Les demandeurs d’asile ont très peu accès au filet de sécurité sociale»
Rattrapage
Moins de services pour les immigrants?
«Les demandeurs d’asile ont très peu accès au filet de sécurité sociale»
«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»
Rattrapage
Campagne électorale 2026
«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»