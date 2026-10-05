Alors que les séries éliminatoires s'amorcent

Les séries éliminatoires s'amorcent dans le baseball majeur, mais les écarts financiers colossaux entre les franchises ravivent déjà le débat sur la gestion de la masse salariale.

Alors que des clubs comme les Dodgers de Los Angeles dépensent près d'un demi-milliard par année pour aligner une pléiade de vedettes, la majorité des propriétaires souhaite imposer un plafond salarial face à la réticence de l'association des joueurs, ce qui pourrait paver la voie à un conflit de travail à la fin de la saison.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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