Animera l'émission Le Choix du Québec 2026

L'animateur Philippe Cantin sera à la barre de l'émission Le Choix du Québec 2026 sur les ondes de Cogeco Media dès 18 h 30 lundi, pour permettre aux auditeurs de suivre d'heure en heure le dévoilement des résultats des élections provinciales.

Il sera entouré principalement des animateurs Nathalie Normandeau et Jérôme Landry, mais d'autres collaborateurs, dont Dimitri Soudas, Valérie Beaudoin, etc., se joindront à l'équipe pour partager leur analyse respective de la situation.

Écoutez Philippe Cantin faire le point sur les dernières projections de campagne, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.