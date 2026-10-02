Christine Fréchette fait le point sur la campagne

La campagne électorale tire à sa fin, alors que les électeurs se rendront aux urnes dès lundi pour choisir la formation politique qu'ils souhaitent voir diriger le Québec.

La cheffe de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, fait donc le point sur sa première campagne à ce titre, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle souligne notamment que sa formation politique met l'accent sur l'idée référendaire du Parti québécois, affirmant que la simple perspective d'un référendum engendrerait une incertitude économique immédiate pour les entreprises et les investissements au Québec.

Écoutez la cheffe de la CAQ Christine Fréchette vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.