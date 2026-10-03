Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent leur deuxième match de la saison, samedi, alors qu'ils rendent visite aux Penguins de Pittsburgh.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis n'apportera pas de changements à sa formation, ce qui signifie que l'audition de Chris Kreider au sein du premier trio se poursuit et que Jakub Dobes obtiendra son deuxième départ de la saison. Face aux Maple Leafs, le Tchèque a bloqué 26 des 28 rondelles dirigés vers lui, maintenant un pourcentage d'efficacité de .929.

Il sera intéressant de voir si le désavantage numérique du Tricolore s'en sortira mieux que lors du premier match. Martin St-Louis a passé beaucoup de temps à l'entraînement avec les unités spéciales cette semaine.

Les vétérans Kristopher Letang, Sidney Crosby et Evgeny Malkin, amorcent une 21ème saison au sein de la même équipe. Le noyau des Penguins établit ainsi un record dans le sport professionnel en Amérique du Nord. Les Penguins ont écrasé les Flyers par la marque de 7-0 lors de leur premier match plus tôt cette semaine et voudront poursuivre sur cette lancée lors de ce match inaugural devant leurs partisans.

Toutefois, plusieurs blessés manquent à l'appel au sein de la formation des locaux. Les vétérans Bryan Rust, Blake Lizotte, Justin Brazeau, de même que le jeune Ben Kindel, rateront la rencontre face au CH. Après avoir obtenu un jeu blanc à son premier départ, Arturs Silovs tentera de museler l'attaque du CH.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Penguins à Pittsburgh, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.