Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent leur deuxième match de la saison, samedi, alors qu'ils rendent visite aux Penguins de Pittsburgh.
L'entraîneur-chef Martin St-Louis n'apportera pas de changements à sa formation, ce qui signifie que l'audition de Chris Kreider au sein du premier trio se poursuit et que Jakub Dobes obtiendra son deuxième départ de la saison. Face aux Maple Leafs, le Tchèque a bloqué 26 des 28 rondelles dirigés vers lui, maintenant un pourcentage d'efficacité de .929.
Il sera intéressant de voir si le désavantage numérique du Tricolore s'en sortira mieux que lors du premier match. Martin St-Louis a passé beaucoup de temps à l'entraînement avec les unités spéciales cette semaine.
Les vétérans Kristopher Letang, Sidney Crosby et Evgeny Malkin, amorcent une 21ème saison au sein de la même équipe. Le noyau des Penguins établit ainsi un record dans le sport professionnel en Amérique du Nord. Les Penguins ont écrasé les Flyers par la marque de 7-0 lors de leur premier match plus tôt cette semaine et voudront poursuivre sur cette lancée lors de ce match inaugural devant leurs partisans.
Toutefois, plusieurs blessés manquent à l'appel au sein de la formation des locaux. Les vétérans Bryan Rust, Blake Lizotte, Justin Brazeau, de même que le jeune Ben Kindel, rateront la rencontre face au CH. Après avoir obtenu un jeu blanc à son premier départ, Arturs Silovs tentera de museler l'attaque du CH.
Écoutez le match entre les Canadiens et les Penguins à Pittsburgh, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 17:25, Josh Anderson profite d'un mauvais changement des Penguins pour s'amener seul devant Arturs Silovs, mais le Letton étire la jambière et effectue l'arrêt.
But! À 16:11, Cole Caufield rappelle à tout le monde comment il est parvenu à inscrire 50 buts la saison dernière et décoche un tir des poignets foudroyant pour donner les devants au CH.
La défensive des Penguins peine à contenir l'attaque rapide du Tricolore, et cette fois, c'est Jake Evans qui en profite pour s'amener seul. Le #71 décoche un bon tir, mais Silovs ferme la porte.
Les Canadiens dictent le rythme durant cette première période, qui compte peu d'arrêts de jeu. À 6:30, Jakub Dobes n'a reçu que deux lancers.
À 6:22, Mike Matheson est chassé pour interférence sur Sidney Crosby, qui se dirigeait vers le banc des siens. Les esprits s'échauffent après le coup de sifflet, mais on en reste là.
À 5:53, Evgeny Malkin récupère un retour devant le filet et parvient à pousser la rondelle derrière Jakub Dobes. L'égalité est créée.
À 4:06, Rickard Rakell rentre en contact avec Jakub Dobes, qui semble secoué sur la séquence. Le joueur des Penguins est chassé et offre une première supériorité numérique aux Canadiens.
L'attaque massive s'installe dans la zone des Penguins et obtient quelques tirs de qualité, mais ce sont les locaux qui obtiennent la meilleure chance de marquer lorsqu'Alexandre Texier perd la rondelle en zone neutre. Ben Kindel s'amène avec beaucoup de vitesse, mais Jakub Dobes effectue l'arrêt.
En toute fin de période, Juraj Slafkovsky protège bien le disque et la rondelle se retrouve sur le bâton de Nick Suzuki devant le filet, mais le tir du capitaine frappe la tige.
Après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1 à 1 entre les Canadiens et les Penguins. Même constat au niveau des tirs au but: 9 de chaque côté.