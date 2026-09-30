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Le 3e quart des Bears les mène à la victoire

«La NFL a vraiment le don de nous fournir des histoires extraordinaires»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 septembre 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«La NFL a vraiment le don de nous fournir des histoires extraordinaires»
Case Keenum après la victoire des Bears. / Nam Y. Huh.

Le troisième quart des Bears de Chicago, Case Keenum, 38 ans, a mené les siens à la victoire, lundi. Une situation aussi improbable qu'inspirante.

Écoutez Éric Leblanc, du Réseau des sports, commenter cette situation, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Keenum a mené son équipe à une victoire 27-7 contre les Eagles de Philadelphie, réalisant 24 passes pour 247 verges, malgré 1009 jours sans départ en NFL.

«C'était vraiment inspirant à regarder. C'était beau. Il y avait quelque chose de magique dans tout ça. On le sait que la NFL a vraiment le don de nous fournir des histoires extraordinaires. Celle-là va vraiment se classer là-dedans. Je pense que les gens qui ont regardé le match vont s'en souvenir très longtemps», souligne Leblanc.

Les autres sujets discutés

  • Un début de saison catastrophique pour Drake Maye avec les Patriots;
  • Le traumatisme subi par Cam Ward, des Titans du Tennessee, après 55 sacs la saison précédente.

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