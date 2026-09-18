Face aux Lions

Les Bills de Buffalo ont inauguré en grand leur tout nouveau Highmark Stadium, érigé au coût de 2,1 milliards de dollars, avec un gain de 41 à 31 contre les Lions de Detroit, porté par une prestation spectaculaire de leur quart-arrière Josh Allen, auteur de trois passes de touché et deux touchés au sol.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la victoire des Bills et de Josh Allen à Lagacé le matin vendredi.

L'organisation des Bills a également marqué les esprits en faisant chanter l'hymne national canadien, interprété en partie en français par le groupe Barenaked Ladies, un geste apprécié des 10 000 détenteurs de billets de saison provenant du Canada.

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