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Face aux Lions

NFL: les Bills de Buffalo inaugurent leur nouveau stade avec éclat

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
NFL: les Bills de Buffalo inaugurent leur nouveau stade avec éclat
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Bills de Buffalo ont inauguré en grand leur tout nouveau Highmark Stadium, érigé au coût de 2,1 milliards de dollars, avec un gain de 41 à 31 contre les Lions de Detroit, porté par une prestation spectaculaire de leur quart-arrière Josh Allen, auteur de trois passes de touché et deux touchés au sol.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la victoire des Bills et de Josh Allen à Lagacé le matin vendredi.

L'organisation des Bills a également marqué les esprits en faisant chanter l'hymne national canadien, interprété en partie en français par le groupe Barenaked Ladies, un geste apprécié des 10 000 détenteurs de billets de saison provenant du Canada.

Autres sujets abordés

  • L'incident disciplinaire dans la LCF impliquant Liam Talbot des Alouettes de Montréal.
  • Les changements de trios orchestrés par Martin St-Louis au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal.
  • L'affrontement de la Coupe Davis à Québec et les débuts de saison dans la LHJMQ.
  • Le coup d'envoi des Championnats du monde de cyclisme sur route à Montréal.

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