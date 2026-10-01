Les atouts du duo Hutson-Carrier

Les Canadiens de Montréal se sont entraînés, jeudi, en prévision de leur match de samedi contre les Penguins, à Pittsburgh.
Écoutez Martin McGuire, présent à l'entraînement des Canadiens à Pittsburgh, commenter la journée de l'équipe avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Oliver Kapanen est de retour à l'entraînement;
- Nick Suzuki parle des moments passés avec Sidney Crosby lors des Jeux olympiques;
- Il faudra être quelque peu patient avec Chris Kreider;
- La combinaison de défenseurs Lane Hutson et Alexandre Carrier s'illustre;
- Josh Anderson est devenu un mentor pour Florian Xhekaj.