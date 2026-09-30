Parcours Rouville de la Vallée du Richelieu

Le golfeur Laurent Desmarchais a battu, mercredi, le record du parcours Rouville avec une carte de 62, au Club de golf de la Vallée du Richelieu.
Écoutez Laurent Desmarchais parler de cette journée et de son statut de golfeur avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une ronde record de 62, soit dix coups sous la normale pour Desmarchais;
- Golfeur professionnel, Desmarchais, 25 ans, n'a toujours pas de statut sur un circuit américain;
- Il évoque les défis financiers et sportifs pour accéder au PGA Tour, en soulignant l’importance des bourses et du soutien pour les jeunes golfeurs.