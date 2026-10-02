Nadia Cardin représentera le Canada aux mondiaux

Nadia Cardin représentera le Canada aux Championnats du monde de sumo, qui débuteront dans quelques jours.

Cette discipline qu'elle a découverte il y a un an à peine s'est avérée une véritable révélation pour l'athlète québécoise en transformant sa relation avec son corps et sa capacité à prendre sa place.

Écoutez la lutteuse de sumo Nadia Cardin démystifier ce sport moins connu, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.