Nadia Cardin représentera le Canada aux mondiaux

Nadia Cardin représentera le Canada aux Championnats du monde de sumo, qui débuteront dans quelques jours.
Cette discipline qu'elle a découverte il y a un an à peine s'est avérée une véritable révélation pour l'athlète québécoise en transformant sa relation avec son corps et sa capacité à prendre sa place.
Écoutez la lutteuse de sumo Nadia Cardin démystifier ce sport moins connu, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«C'est un sport où on ne cherche pas à corriger ton corps. Puis ça, étant une personne dans un corps gros, ça a été des enjeux toute ma vie. Le sumo m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi, à qui je suis et aux forces que j'ai.»
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