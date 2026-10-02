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Nadia Cardin représentera le Canada aux mondiaux

«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 octobre 2026 17:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Nadia Cardin représentera le Canada aux Championnats du monde de sumo, qui débuteront dans quelques jours.

Cette discipline qu'elle a découverte il y a un an à peine s'est avérée une véritable révélation pour l'athlète québécoise en transformant sa relation avec son corps et sa capacité à prendre sa place.

Écoutez la lutteuse de sumo Nadia Cardin démystifier ce sport moins connu, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«C'est un sport où on ne cherche pas à corriger ton corps. Puis ça, étant une personne dans un corps gros, ça a été des enjeux toute ma vie. Le sumo m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi, à qui je suis et aux forces que j'ai.»

Nadia Cardin

Autres sujets abordés: 

  • Événement-bénéfice pour le sumo dimanche à Montréal.

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