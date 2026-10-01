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Québec 2026

Fin de campagne provinciale: «Charles Milliard donne le maximum»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2026 16:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fin de campagne provinciale: «Charles Milliard donne le maximum»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

À quelques jours du scrutin, les chefs de partis multiplient les offensives sur le terrain. C'est le cas notamment du chef libéral Charles Milliard, qui s'est adressé jeudi aux conservateurs et caquistes déçus.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau faire le point sur les dernières tentatives de séduction des chefs de partis lors de sa chronique politique au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Charles Milliard donne le maximum. D'ailleurs, les libéraux, ça fait trois jours qu'ils annoncent les engagements déjà confirmés. Charles Milliard est à fond la caisse sur le sujet du référendum, sur le message de la rupture, de la chicane. Et là, il tente d'aller chercher les électeurs qui sont qui sont encore indécis.»

Nathalie Normandeau

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