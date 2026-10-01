Québec 2026

À quelques jours du scrutin, les chefs de partis multiplient les offensives sur le terrain. C'est le cas notamment du chef libéral Charles Milliard, qui s'est adressé jeudi aux conservateurs et caquistes déçus.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau faire le point sur les dernières tentatives de séduction des chefs de partis lors de sa chronique politique au micro de l'animateur Gino Chouinard.