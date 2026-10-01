Québec 2026

À quelques jours du scrutin, les chefs de partis multiplient les offensives sur le terrain. C'est le cas notamment du chef libéral Charles Milliard, qui s'est adressé jeudi aux conservateurs et caquistes déçus.
Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau faire le point sur les dernières tentatives de séduction des chefs de partis lors de sa chronique politique au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Charles Milliard donne le maximum. D'ailleurs, les libéraux, ça fait trois jours qu'ils annoncent les engagements déjà confirmés. Charles Milliard est à fond la caisse sur le sujet du référendum, sur le message de la rupture, de la chicane. Et là, il tente d'aller chercher les électeurs qui sont qui sont encore indécis.»