De la télé pour ados

Pour séduire la génération Z qui délaisse la télévision traditionnelle, la plateforme Crave lance une gamme de contenus d'ici spécialement conçus pour les ados.

En misant sur des figures phares du Web comme la créatrice Cocotte ou Matt Duff, la plateforme propose des émissions comme le jeu d'horreur L'Usine de peur, l'expérience La Nuit des 13 ou le retour de Méchant changement.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.

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