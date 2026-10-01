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Nouvelle plateforme pour trouver l'amour

Une application de rencontre basée sur nos choix littéraires

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Une application de rencontre basée sur nos choix littéraires
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Pour éviter le «ghosting», le magasinage et les critères superficiels des applications de rencontre traditionnelles, une nouvelle plateforme québécoise tente de diversifier le milieu des rencontres.

Disponible depuis le début du mois de septembre, l'application Readme propose de jumeler des célibataires en fonction de leurs goûts littéraires et de leurs lectures coups de cœur.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne toutefois que le succès de l'application dépendra du nombre d'utilisateurs qui s'y inscriront au fil du temps.

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