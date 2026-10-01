Achat de voiture

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Les prêts auto «ballounes»: «La pire affaire à financer, c'est la dépréciation»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2026 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Les prêts auto «ballounes»: «La pire affaire à financer, c'est la dépréciation»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Connaissez-vous les prêts automobiles à «équité négative» — communément appelés «ballounes»?

Alors que le prix moyen d'un véhicule neuf franchit les 63 000 $, les concessionnaires rivalisent de stratégies pour masquer la facture réelle en étirant les remboursements jusqu'à huit ans ou en affichant des paiements quotidiens.

Selon notre chroniqueur financier, il s'agirait du principal fléau des finances personnelles au Québec.

Écoutez Alexandre Leblond donner tous les détails, jeudi à Lagacé le matin

Il rappelle que la pire chose à financer demeure la dépréciation et recommande plutôt d'opter pour un véhicule d'un an d'usure.

«Les concessionnaires sont passés maîtres dans l'art de nous faire penser qu'il y a un deal, alors que ce sont eux qui sont les grands gagnants dans la transaction.»

Alexandre Leblond

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