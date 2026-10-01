Achat de voiture

Connaissez-vous les prêts automobiles à «équité négative» — communément appelés «ballounes»?

Alors que le prix moyen d'un véhicule neuf franchit les 63 000 $, les concessionnaires rivalisent de stratégies pour masquer la facture réelle en étirant les remboursements jusqu'à huit ans ou en affichant des paiements quotidiens.

Selon notre chroniqueur financier, il s'agirait du principal fléau des finances personnelles au Québec.

Écoutez Alexandre Leblond donner tous les détails, jeudi à Lagacé le matin.

Il rappelle que la pire chose à financer demeure la dépréciation et recommande plutôt d'opter pour un véhicule d'un an d'usure.