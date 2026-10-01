Des rumeurs circulent

Des rumeurs laissent croire que le premier ministre canadien Mark Carney soit parmi les candidats au prix Nobel de la paix ainsi qu'au titre de personnalité de l'année du magazine Time.

L'analyste s'interroge sur l'impact qu'une telle reconnaissance internationale — perçue comme un symbole de résistance à Donald Trump — pourrait avoir sur les relations diplomatiques avec la Maison-Blanche.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale discuter de ces rumeurs et des possibles conséquences, jeudi, à Lagacé le matin.