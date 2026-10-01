France Gagnon, directrice de campagne du candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) Marcos Archambault, a faussement affirmé que le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, avait annoncé en point de presse qu'il renoncerait à participer au prochain Conseil de la fédération.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin commenter cette affaire de désinformation électorale, jeudi, à Lagacé le matin.

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