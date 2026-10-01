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Camionneur coupable condamné à six ans de prison

Carambolage mortel sur l'A-30: «C'est une sentence bonbon», dénonce une proche

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2026 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carambolage mortel sur l'A-30: «C'est une sentence bonbon», dénonce une proche
Patrick Lagacé / Cogeco Média

En 2022, un acccident mortel a été provoqué par l'insousiance d'un camionneur sur l'autoroute 30

Nancy Lefrançois a été tuée avec son fils dans ce carambolage...

Mélanie Séguin, sa belle-mère, exprime son indignation face à la peine infligée au camionneur Baljit Singh. 

Condamné à six ans de prison, le chauffeur qui jouait à un jeu sur son cellulaire pourrait sortir après seulement 17 mois en raison du temps purgé et des libérations conditionnelles.

Mme Séguin fustige ce qu'elle qualifie de «sentence bonbon» et dénonce le fait que le chauffard puisse être indemnisé par le système de « no fault » de la SAAQ, réclamant ainsi une révision urgente de la loi.

Écoutez son témoignage, jeudi au micro de Patrick Lagacé. 

«Honnêtement, pour nous, c'est pas assez, ça sera jamais assez de toute façon. [...] C'est ridicule comme sentence.»

Mélanie Séguin

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