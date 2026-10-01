Il défend la vision du PQ

En tête dans les sondages à l'approche du scrutin du 5 octobre, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, défend fermement l'engagement de tenir un référendum sur la souveraineté au cours d'un premier mandat.

Le leader souverianiste appelle les électeurs à ne pas céder à la peur de l'incertitude démocratique et promet un gouvernement stable axé sur la santé, l'itinérance et le coût de la vie.

Face aux inquiétudes, il assure vouloir rétablir les ponts avec l'ensemble des communautés québécoises.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, jeudi au micro de Patrick Lagacé.