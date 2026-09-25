Est-ce une bonne idée de prendre une pause dans un couple?

Oui, mais à certaines conditions, explique Sylvie Lavallée.

Si une pause peut être bénéfique pour celles et ceux qui communiquent bien et qui sont prêts à prendre du recul sur leur relation, une pause peut aussi aboutir à la fin du couple.

La pause doit aussi avoir une durée claire et les partenaires doivent s'imposer des conditions pour qu'elle fonctionne réellement.

Écoutez la sexologue et psychologue Sylvie Lavallée donner ses conseils, vendredi au micro de Catherine Brisson.