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Oui, mais...

Est-ce une bonne idée de prendre une pause dans un couple?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 septembre 2026 11:05

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Est-ce une bonne idée de prendre une pause dans un couple?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Est-ce une bonne idée de prendre une pause dans un couple?

Oui, mais à certaines conditions, explique Sylvie Lavallée. 

Si une pause peut être bénéfique pour celles et ceux qui communiquent bien et qui sont prêts à prendre du recul sur leur relation, une pause peut aussi aboutir à la fin du couple. 

La pause doit aussi avoir une durée claire et les partenaires doivent s'imposer des conditions pour qu'elle fonctionne réellement. 

Écoutez la sexologue et psychologue Sylvie Lavallée donner ses conseils, vendredi au micro de Catherine Brisson.

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