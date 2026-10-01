En pleine campagne électorale

Une vingtaine de militants membres de la Coalition contre le logement cher occupent depuis deux nuits un immeuble laissé à l'abandon depuis deux ans sur l'avenue de l'Église, dans le Sud-Ouest de Montréal.

Sans chauffage ni électricité, les squatteurs dénoncent la crise du logement, la spéculation immobilière et le nombre élevé de logements vacants dans la métropole en plein contexte électoral.

Le propriétaire des lieux n'a pas porté plainte contre les occupants auprès des autorités.

Écoutez la chronique sur le terrain avec Carl Marchand, jeudi, à Lagacé le matin.