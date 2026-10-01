Un sondage dévastateur mené par Hockey Québec auprès de 4500 membres de l'écosystème révèle que seulement une personne sur dix a confiance dans le modèle actuel de développement.

De plus, deux tiers des répondants doutent que les dirigeants en place puissent corriger le tir.

Écoutez Jocelyn Thibault, consultant pour le hockey d'élite, prôner un changement d'approche majeur, jeudi au micro de Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.