Des lacunes en politique

Un nouveau vox pop électoral réalisé par l'humoriste Guy Nantel est devenu viral sur les réseaux sociaux, suscitant à la fois le divertissement et le découragement en raison des lacunes évidentes en culture politique montrées par certains répondants.

En entrevue à l'émission de Gino Chouinard mercredi, Guy Nantel a lui-même qualifié son exercice de «portrait déformant», tout en invitant les sceptiques à poser eux-mêmes des questions dans la rue pour constater la réalité du niveau d'information du public.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, réagir jeudi à Lagacé le matin.