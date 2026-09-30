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Itinérance et santé

Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 08:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Le campement Notre-Dame à Montréal symbolise la crise du logement et l’augmentation de l’itinérance. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Alors que la crise du logement pousse de plus en plus de citoyens vers la rue, le Collège des médecins incite les professionnels de la santé à aller directement à la rencontre des personnes vulnérables.

Dre Marie-Hélène Marchand, médecin de famille offrant des soins palliatifs dans la rue et les refuges, témoigne des défis humains et financiers de cette pratique. 

Malgré le manque de financement public, elle souligne l'importance d'adapter les soins aux réalités des personnes itinérantes pour rebâtir la confiance. 

Écoutez son témoignage, mercredi, à Lagacé le matin

Selon elle, intervenir en prévention et sur le terrain s'avère non seulement plus humain, mais aussi plus économique pour le système de santé. 

«C'est un coup de malchance d'être dans la rue [...]. Quand j'entends les histoires des gens, c'est des histoires d'horreur de l'enfance.»

Dre Marie-Hélène Marchand

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