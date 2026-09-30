Itinérance et santé

Alors que la crise du logement pousse de plus en plus de citoyens vers la rue, le Collège des médecins incite les professionnels de la santé à aller directement à la rencontre des personnes vulnérables.

Dre Marie-Hélène Marchand, médecin de famille offrant des soins palliatifs dans la rue et les refuges, témoigne des défis humains et financiers de cette pratique.

Malgré le manque de financement public, elle souligne l'importance d'adapter les soins aux réalités des personnes itinérantes pour rebâtir la confiance.

Écoutez son témoignage, mercredi, à Lagacé le matin.

Selon elle, intervenir en prévention et sur le terrain s'avère non seulement plus humain, mais aussi plus économique pour le système de santé.