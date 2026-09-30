Comment éliminer jusqu'à 40 % des résidus

Une récente enquête de la CBC révélant des niveaux de pesticides supérieurs aux normes sur des petits fruits importés des États-Unis a suscité de l'inquiétude chez plusieurs consommateurs.

Que dit la science? Est-ce que les bienfaits des petits fruits l'emportent sur les risques?

Écoutez Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval, répondre à la question, mercredi à Lagacé le matin.

Selon lui, rincer les fruits ou les faire tremper une minute dans de l'eau salée permet d'éliminer jusqu'à 40 % des résidus.

Il privilégie cette méthode simple à l'utilisation du vinaigre ou du bicarbonate.