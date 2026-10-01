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Au Québec

Développement du hockey mineur: «Il faut revoir les façons de faire»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Développement du hockey mineur: «Il faut revoir les façons de faire»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Un rapport commandé par Hockey Québec et dévoilé par le Journal de Québec révèle un bilan sombre sur la perception du développement du hockey mineur dans la province.

Alors que le Québec produit de moins en moins de joueurs d'élite pour la Ligue nationale de hockey (LNH), l'étude indique qu'une seule personne sur dix se dit satisfaite du modèle actuel.

De plus, deux répondants sur trois affirment ne pas faire confiance aux dirigeants en place pour moderniser le système, sans compter que 46 % des personnes sondées rapportent débourser 5000 $ ou plus par saison pour faire jouer leur enfant.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur cette étude et sur l'actualité sportive, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Trois équipes ont été éliminées lors des séries éliminatoires du Baseball majeur;
  • Les Penguins de Pittsburgh écrasent les Flyers de Philadelphie;
  • Nathan MacKinnon jette les gants et l'Avalanche malmène les Kings.

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