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International

Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 09:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Comme chaque mercredi, le spécialiste en politique internationale Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs sur les grands enjeux mondiaux.

Il revient d'abord sur la guerre en Ukraine, expliquant la nostalgie de Vladimir Poutine envers la grandeur soviétique et sa volonté de contrôler le pays.

M. Lépine analyse ensuite les relations complexes entre Donald Trump, l'OTAN et la Russie, écartant les théories du complot au profit d'une fascination du président américain pour les chefs d'État autoritaires.

Enfin, il compare les négociations commerciales tendues entre le Canada et les États-Unis à celles du Mexique. 

Écoutez la chronique sur les affaires internationales, avec Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.

«Pour un dictateur, c'est très important de bâtir un narratif comme ça: "nous sommes menacés", ça te permet de te garder au pouvoir.»

Jean-François Lépine

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