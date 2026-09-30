International

Comme chaque mercredi, le spécialiste en politique internationale Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs sur les grands enjeux mondiaux.

Il revient d'abord sur la guerre en Ukraine, expliquant la nostalgie de Vladimir Poutine envers la grandeur soviétique et sa volonté de contrôler le pays.

M. Lépine analyse ensuite les relations complexes entre Donald Trump, l'OTAN et la Russie, écartant les théories du complot au profit d'une fascination du président américain pour les chefs d'État autoritaires.

Enfin, il compare les négociations commerciales tendues entre le Canada et les États-Unis à celles du Mexique.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales, avec Jean-François Lépine, mercredi à Lagacé le matin.