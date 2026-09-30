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Son vox pop électoral

«C'est toujours à peu près le même genre de résultats» -Guy Nantel

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«C'est toujours à peu près le même genre de résultats» -Guy Nantel
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Est-ce que les Québécois connaissent les chefs de partis politiques? On a un doute, si l'on se fie aux traditionnels vox pop de Guy Nantel depuis 20 ans.

Écoutez Guy Nantel expliquer sa tradition de vox pop avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.

L'écoute de quelques extraits du plus récent vox pop, portant sur l'actuelle campagne électorale, a de quoi étonner.

Bref, la population est-elle bien éduquée sur nos chefs de partis?

«La réponse est non. Je ne m'attends pas à ce que ça arrive un jour. C'est vraiment toujours pareil. C'est ni mieux, ni pire ailleurs. Je l'ai fait en Ontario. Je l'ai fait en France. C'est toujours à peu près le même genre de résultats. Ça me prend à peu près deux heures faire ça. Je vous dirais que je questionne peut-être 15,17 personnes, puis j'en garde une douzaine dans le montage.»

Guy Nantel

Guy Nantel souligne que le portrait obtenu est déformé par le montage, et il insiste sur la responsabilité individuelle d’éducation civique.

L'humoriste présentera son nouveau spectacle, Bienveillant, le 20 octobre, à Montréal. Un nouveau livre est prévu.

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