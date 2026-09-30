Son vox pop électoral

Est-ce que les Québécois connaissent les chefs de partis politiques? On a un doute, si l'on se fie aux traditionnels vox pop de Guy Nantel depuis 20 ans.

Écoutez Guy Nantel expliquer sa tradition de vox pop avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.

L'écoute de quelques extraits du plus récent vox pop, portant sur l'actuelle campagne électorale, a de quoi étonner.

Bref, la population est-elle bien éduquée sur nos chefs de partis?