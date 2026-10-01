Une histoire à couper le souffle retenait l'attention sur les réseaux sociaux.

Un pilote d'un vol du transporteur à rabais Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été poignardé par son partenaire de vol dans le but de faire écraser l'appareil.

Malgré une chute en altitude de 17 000 pieds en une minute environ, le pilote blessé a eu la présence d'esprit d'ouvrir la porte du cockpit pour demander de l'aide.

Deux passagers possédant de l'expérience en pilotage ont pu maîtriser l'assaillant et faire poser l'appareil en toute sécurité.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.