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FlyDubai

Un pilote poignardé en plein vol: l'incroyable récit qui secoue le Web

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2026 05:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un pilote poignardé en plein vol: l'incroyable récit qui secoue le Web
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

Une histoire à couper le souffle retenait l'attention sur les réseaux sociaux.

Un pilote d'un vol du transporteur à rabais Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été poignardé par son partenaire de vol dans le but de faire écraser l'appareil. 

Malgré une chute en altitude de 17 000 pieds en une minute environ, le pilote blessé a eu la présence d'esprit d'ouvrir la porte du cockpit pour demander de l'aide.

Deux passagers possédant de l'expérience en pilotage ont pu maîtriser l'assaillant et faire poser l'appareil en toute sécurité.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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