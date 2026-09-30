Bilan de campagne de Québec solidaire

À l'approche du scrutin du 5 octobre, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, est au micro de l'animateur Gino Chouinard pour brosser le portrait de sa première campagne électorale à ce titre.

Elle aborde d'un ton positif les dernières semaines, malgré des sondages plaçant son parti autour de 10 % des intentions de vote.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, mercredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.