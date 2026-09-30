Bilan de campagne de Québec solidaire

À l'approche du scrutin du 5 octobre, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, est au micro de l'animateur Gino Chouinard pour brosser le portrait de sa première campagne électorale à ce titre.
Elle aborde d'un ton positif les dernières semaines, malgré des sondages plaçant son parti autour de 10 % des intentions de vote.
Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, mercredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.
«J'ai beaucoup aimé voir à quel point les propositions que j'ai mises de l'avant au nom de Québec solidaire ont fait jaser. Partout où je vais, les gens me posent des questions. Je sentais vraiment une vraie curiosité, et beaucoup de bons commentaires sur le ton de la campagne que j'ai menée et que j'ai voulu pousser.»