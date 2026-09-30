Drame évité dans un vol de flydubai

Une attaque au couteau du copilote envers le pilote de l'avion flydubai à destination de Tel-Aviv, afin de provoquer un écrasement, a tourné court, évitant une catastrophe aérienne majeure.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin résumer l'affaire au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- L'avion de flydubai - qui transportait majoritairement des passagers israéliens - a fait un atterrissage d’urgence en Arabie Saoudite;
- Israël évoquant une possible tentative d’attentat terroriste;
- On parle de l'enquête pour viol collectif à l’Université Cornell impliquant une fraternité, qui relance le débat sur la gestion des agressions sexuelles et la législation sur l’intoxication volontaire