Drame évité dans un vol de flydubai

Une attaque au couteau du copilote envers le pilote de l'avion flydubai à destination de Tel-Aviv, afin de provoquer un écrasement, a tourné court, évitant une catastrophe aérienne majeure.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin résumer l'affaire au micro de Gino Chouinard.

Les sujets discutés