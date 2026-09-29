Match Canadiens-Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal entreprennent leur saison 2026-2027 à Toronto, mardi soir, contre les Maple Leafs.
Écoutez Martin McGuire nous parler de l'affrontement Canadiens-Maple Leafs depuis Toronto avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Une atmosphère toujours spéciale en début de saison;
- Les Maple Leafs ont pris tout le plancher après leur spectaculaire échange de la veille;
- Martin St-Louis a l'embarras du choix pour ses permutations;
- On évalue les chances du Tricolore pour ce match;
- Quels joueurs des Canadiens sont menacés dès ce début de saison?
- Alex Newhook a une chance de s'imposer au centre.