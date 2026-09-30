Victoire du Tricolore à Toronto

Les Canadiens de Montréal ont entrepris leur saison du bon pied, mardi soir, en disposant des Maple Leafs, 3-2, à Toronto.

Écoutez le descripteur des Canadiens Martin McGuire pour Cogeco Média, commenter la performance du Tricolore avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.

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