Victoire du Tricolore à Toronto

Les Canadiens de Montréal ont entrepris leur saison du bon pied, mardi soir, en disposant des Maple Leafs, 3-2, à Toronto.
Écoutez le descripteur des Canadiens Martin McGuire pour Cogeco Média, commenter la performance du Tricolore avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.
Les sujets abordés
- Le gardien Jakub Dobes s'est dressé devant les Maple Leafs;
- Le premier choix du repêchage de 2026, Gavin McKenna, a connu un premier match dans la LNH assez ardu;
- Kirill Marchenko va aider les Maple Leafs, pas de doute là-dessus;
- Les Canadiens vont avoir des rencontres internes à Pittsburgh, pour consolider l'esprit d'équipe;