18 ans après sa fermeture

Un premier pas a été franchi dans le cadre du chantier de l’ancienne usine Belgo de Shawinigan, alors que le silo du site a été démantelé.

L'endroit, fermé au public depuis 18 ans, était devenu une attraction urbaine pour les gens du secteur malgré des enjeux de sécurité importants. En avril 2025, Victoria, une jeune fille de 15 ans, a perdu la vie en s’aventurant dans ce fameux silo.

Trois entreprises de la région ont accompli les manœuvres à moindre coût, sous les yeux de la famille de la victime.

Écoutez l’animateur Alexis Samson faire le récit des événements, mercredi, au micro de Gino Chouinard.