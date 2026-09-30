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18 ans après sa fermeture

Le silo de la Belgo de Shawinigan enfin démantelé

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2026 15:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Alexis Samson
Alexis Samson
Le silo de la Belgo de Shawinigan enfin démantelé
Le silo sur le site abandonné de la Belgo à Shawinigan. / Cogeco Nouvelles

Un premier pas a été franchi dans le cadre du chantier de l’ancienne usine Belgo de Shawinigan, alors que le silo du site a été démantelé.

L'endroit, fermé au public depuis 18 ans, était devenu une attraction urbaine pour les gens du secteur malgré des enjeux de sécurité importants. En avril 2025, Victoria, une jeune fille de 15 ans, a perdu la vie en s’aventurant dans ce fameux silo.

Trois entreprises de la région ont accompli les manœuvres à moindre coût, sous les yeux de la famille de la victime.

Écoutez l’animateur Alexis Samson faire le récit des événements, mercredi, au micro de Gino Chouinard.

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