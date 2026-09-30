Chronique culturelle

L’autrice et humoriste Mariana Mazza a été nommée ambassadrice de la lecture à l'occasion de la 49ᵉ édition du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2026.

Écoutez Mariana Mazza faire le point sur son nouveau rôle, mercredi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.