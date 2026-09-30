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Chronique culturelle

49e Salon du livre de Montréal: Mariana Mazza nommée ambassadrice de la lecture

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2026 15:36

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Brisson
Catherine Brisson
49e Salon du livre de Montréal: Mariana Mazza nommée ambassadrice de la lecture
L’autrice et humoriste Mariana Mazza a été nommée ambassadrice de la lecture à l'occasion de la 49ᵉ édition du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2026. / Graham Hughes / La Presse canadienne

L’autrice et humoriste Mariana Mazza a été nommée ambassadrice de la lecture à l'occasion de la 49ᵉ édition du Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2026.

Écoutez Mariana Mazza faire le point sur son nouveau rôle, mercredi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

«La lecture, c'est prouvé, c'est pas mal l'une des choses qui peut sauver un être humain en détresse, que ce soit un TDAH, une dyslexique, quelqu'un qui se fait intimider à l'école, de l'Alzheimer, des problèmes de sommeil, la lecture a toujours une solution pour ces gens-là.»

Mariana Mazza

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